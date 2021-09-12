تحذير مصري بشأن “متحورات كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

وجه مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية والصحية “محمد عوض تاج الدين” اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين بشأن متحورات فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن “البلاد تمر حاليا بالموجة الرابعة من فيروس كورونا”.

مستشار الرئيس المصري للشؤون والصحية شدد على أنه يجب اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بهدف تقليص الحد من انتشار المرض.

وأوضح المسؤول المصري أن “متحورات كورونا هو أمر متعارف عليه، وجميع تلك المتحورات دون استثناء هي نوع من محاولات الفيروس على اختراق مناعة جسم الإنسان، وكل أنواع الفيروسات التنفسية لها طرق العدوى والوقاية نفسها”.

وناشد “عوض تاج الدين” من لديه التهاب فيروسي التزام منزله، وعدم الخروج منه لفترة معينة، مع استخدام المناديل وقت السعال أو الكحة على أن يتم التخلص منها مباشرة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية اعتمدت مؤخرا، بروتوكولا جديدا لعلاج مرضى فيروس كورونا، تزامنا مع بدء موجة رابعة من فيروس كورونا وتحديدا “متحور دلتا بلس” والذي وصف بأنه “الأشرس”، نظرا لسرعة انتشاره واستهدافه لفئات عمرية جديدة، على رأسها الأطفال.