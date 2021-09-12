الجيش السوداني يكشف حقيقة وجود مخطط للانقلاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

جدد الجيش السوداني، الأحد، التزامه بحماية الوطن والفترة الانتقالية،نافيا وجود أي محاولة انقلابية في البلاد، مجددًا .

وأتى نفي الجيش بعدما تناولت مواقع سودانية وصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، بكثافة خبرًا عن كشف الجيش محاولة انقلابية “خطط لها ضباط نظاميون”.

وقال الجيش في بيان إن “بعض الوسائط تناقلت أخبارًا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة رصدت محاولةً انقلابية أشارت فيها إلى ضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة”، لافتًا إلى أن التعامل مع ما أثير سيكون وفقًا للقانون.

وأضاف: “تؤكد القوات المسلحة نفيها القاطع هذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ الثورة السودانية لغاياتها المجيدة”.

ووقّعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة الأسبوع الفائت، إعلانًا سياسيًا في العاصمة الخرطوم يتضمن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.