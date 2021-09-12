شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات لعضوية الصندوق، أبرزها ألا يقل سنه عن 25 عامًا، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات بالتفصيل

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.