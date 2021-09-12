شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينظم برنامجا تدريبيا للأعضاء حول محددات الأمن القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلمانى لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلمانى، حيث انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى الأول لأعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بعقد دورات تدريبية متخصصه للنواب.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابى لمجلس النواب.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبى بمقر مجلس النواب، الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر 2021، ويُعاد نفس البرنامج التدريبى فى الأسبوع التالى فى الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلمانى وفقًاً لنص المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.



