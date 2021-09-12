اليابان ترصد غواصة يعتقد أنها صينية قرب مياهها الإقليمية

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت اليابان أنها رصدت غواصة يُعتقد أنها من الصين في مياه بالقرب من جزر اليابان الجنوبية وسط استمرار التوتر في المحيط الهادئ.



وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها الأحد، إن البحرية اليابانية رصدت صباح الجمعة الماضي غواصة تبحر باتجاه الشمال الغربي خارج المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما، وهي جزء من مقاطعة كاجوشيما، كما جرى رصد مدمرة صينية في الجوار.

وأشار البيان إلى أن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت السفينتين في منطقة متاخمة تقع خارج المياه الإقليمية حيث يتعين على السفن تحديد هويتها.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع نوبو كيشي أصدر تعليمات لموظفيه "بجمع المعلومات ومواصلة المراقبة اليقظة".

ولفتت وزارة الدفاع اليابانية إلى أن الغواصة واصلت السير غربا في المحيط بالقرب من جزيرة يوكوات، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب تعليق حتى الآن.

وتشكو اليابان منذ سنوات من توغلات سفن صينية عديدة في مياهها الإقليمية وبالقرب من جزر متنازع عليها، وكثيرا ما ترد الصين بغضب على إبحار سفن أمريكية عبر المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما تقول واشنطن إنه يأتي في إطار حرية الملاحة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور فيتنام ضمن رحلة إلى جنوب شرق آسيا، إنه يتعين على هذين البلدين الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي مما من شأنه أن يعقد النزاعات ويضخمها.