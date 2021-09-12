ليبيا تسجيل 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1903 شخصاً وتسجيل 17 حالة وفاة خلال خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 342 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 3 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 323 ألفاً و930 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و838 حالة نشطة، ووفاة 4427 أشخاص.