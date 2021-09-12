دراسة: احتمالية الوفاة بكورونا تزداد إلى 11 ضعفا بين غير المطعمين

■ الصحة السعودية تؤكد ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح

■ بريطانيا تعتزم إلغاء إظهار (وثيقة تطعيم) لدخول الأماكن الكبرى

■ ألمانيا تدعو مواطنيها لتلقي اللقاح تزامنا مع تدشين حملة تطعيم

■ بنجلاديش تعيد فتح المدارس بعد إغلاق لأكثر من عام

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشفت دراسة جديدة لمراكز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة أن الاشخاص الذين لم يتلقوا المصل ضد فيروس كورونا المستجد معرضون بشكل اكبر 11 مرة للوفاة بسبب الوباء، مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا عليه. وكشفت دراسة أخرى لمراكز المراقبة أن مصل شركة “موديرنا” يعد اكثر كفاءة في الحد من ذهاب المرضى للمستشفيات مقارنة بالمصلين الأخرين المستخدمين في الولايات المتحدة وهما مصلي شركتي “فايرز بيونتيك” و”جونسون آند جونسون”. واستندت الدراسة الأولى على فحص اكثر من 600 ألف حالة اصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بين أبريل ومنتصف يوليو الماضيين، وفقاً لما أعلنته مديرة مراكز المراقبة روشيل والنسكي في مؤتمر صحفي للفريق لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض. وقالت والنسكي “احتمالية اصابة الاشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم اكبر أربع مرات ونصف، بينما يعد احتمال الوفاة اكبر 11 مرة”. وتناولت الدراسة الإصابات والوفيات في 13 ولاية في أميركا في فترة تمثل فيها سلالة “دلتا” 99% من جميع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حيث أنها كانت السلالة المنتشرة في أميركا “.وكشف بيانات مراكز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة أن 53.3% من الأميركيين حصلوا على الجرعات الكاملة من الأمصال ضد فيروس كورونا المستجد.

خليجيا، توجهت وزارة الصحة السعودية، بنصيحة إلى مواطنيها بشأن مضاعفات متحورات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أهابت فيها بالسعوديين إلى ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بهدف الوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة. في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 13 حالة وفاة.

دوليا، تعتزم المملكة المتحدة إلغاء خطط المطالبة بإظهار دليل على تلقى لقاح ضد فيروس كورونا لدخول الأماكن، كما ربما تلغى قريبا المطالبة بإجراء اختبار إجباري للمسافرين القادمين من الخارج، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا سوف يتم الاعلان عنها هذا الأسبوع، حتى في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. من جهتها ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمانيين الاستفادة من العروض المقدمة لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في مستهل أسبوع حملة التطعيم على مستوى ألمانيا. وقالت ميركل قبل بدء الحملة المنتظرة اليوم الاثنين: “لم يكن الحصول على تطعيم أسهل من قبل، لم يسر الأمر على نحو أسرع من قبل”.

آسيويا، عاد مئات الآلاف من الطلاب للمدارس في بنجلاديش أمس، حيث تم إعادة فتح المدارس بعد إغلاق دام لنحو عام ونصف بسبب جائحة كورونا. وقالت وزيرة التعليم ديبو موني “ طلاب المراحل من الأولى للرابعة والسادسة للتاسعة سوف يحضرون مرة أسبوعيا لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أسابيع”.

الى ذلك، تبدأ اليابان هذا الأسبوع في مناقشة ما إذا كانت ستعطي جرعات معززة ثالثة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ربما، بحلول نهاية العام، وسط انتشار سلالة “دلتا” شديدة العدوى لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته مصادر على صلة بالأمر، حسب صحيفة “جابان توداي” اليابانية.