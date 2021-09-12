«طالبان» تقرر الفصل بين الجنسين فـي التعليم الجامعي

إسلام آباد ـ د ب ا: أعلنت حركة طالبان أمس السماح بالفصل بين الجنسين في الجامعات بأفغانستان، حيث وصفت الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بالأمر الذي يتنافى مع القيم التقليدية للدولة.

وقال وزير التعليم العالي الشيخ عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحفي “الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية يتعارض مع مبادئ الحركة، كما أنه يتعارض مع قيم الدولة وضد أعراف وتقاليد الأفغان”. وأضاف حقاني أنه في حال كان لدى الجامعات الامكانيات، فإنه يجب فصل الحرم الجامعي، وإذا لم يكن هذا ممكنا، يجب أن تحدد الجامعات أوقات دراسة بديلة أو ضمان الفصل بين الذكور والاناث في قاعات الدراسة. وأشار إلى أن الحركة تريد تعيين مدرسات للطالبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، سوف يسمح للرجال بالتدريس للطالبات طالما كانت الفصول تلتزم بقواعد الشريعة. كما سوف يكون إلزاما ارتداء زي موحد جديد.

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