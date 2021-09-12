اسكتلندا لن تجري استفتاء على الاستقلال قبل انتهاء الجائحة

لندن ـ د ب ا: قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون إنه لن يتم الدعوة لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال حتى يتم السيطرة على جائحة كورونا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستورجون قالت في حوار مع شبكة سكاي نيوز “هذا الأمر لا يتعلق فقط بسلامة مراكز الاقتراع”. كما حذرت من الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا في اسكتلندا، مما يمثل ضغطا على القطاع الصحي. وكانت ستورجون قد قالت في مايو الماضي إنه سوف يتم إجراء استفتاء آخر بمجرد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

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