رئاسة البرلمان تبدي موقفاً حول تكرار الهجمات على أربيل

وقال الحداد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدين المحاولات اليائسة من المجاميع الإرهابية والجهات المجهولة التي تتعمد إستهداف أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق، وهذه الإعتداءات المتكررة هي بدافع زعزعة الأمن والإستقرار في عموم البلاد وتجاوز على السيادة الوطنية".وأضاف، أن "محاولة تكرار الهجمات على أربيل تستدعي وقفة جادة من الحكومة الاتحادية، وتعاون أمني بين الحكومتين الإتحادية والأقليم، ويجب مواجهة التحديات الأمنية والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبة كل من يحاول التطاول على أرض وسماء الأقليم ووضع حد نهائي لتلك الهجمات والاعتداءات الإرهابية".

ويوم أمس أفاد مصدر أمني، بسقوط صواريخ في محيط مطار أربيل.

