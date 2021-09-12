مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في خمس محافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين بحيازة الموادة المخدرة في خمس محافظات .

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على ( 19 ) متهما في كل من محافظة ( البصرة - ذي قار - بابل - بغداد /الرصافة - نينوى ) بحوزتهم ( 1300) حبة مخدرة نوع كبتاجون، ومادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".



واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات ".

