انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في خمس محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين بحيازة الموادة المخدرة في خمس محافظات .
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على ( 19 ) متهما في كل من محافظة ( البصرة - ذي قار - بابل - بغداد /الرصافة - نينوى ) بحوزتهم ( 1300) حبة مخدرة نوع كبتاجون، ومادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات ".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات ".