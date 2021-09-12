كردستان تبحث مع الرياض تنمية الاستثمارات السعودية في الإقليم

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، حيث جرى التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية".وأعرب بارزاني، وفق البيان، عن "استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات الشاملة مع الرياض والتنسيق من أجل توطيد أواصر الصداقة بين الجانبين".

من جانبه، أكد السفير السعودي، على "أهمية تعزيز علاقات بلاده مع كردستان، لاسيما تنمية الاستثمارات السعودية في الإقليم، مشيراً إلى أن بلاده تنظر باهتمام بالغ إلى دور الإقليم عاملاً فاعلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

