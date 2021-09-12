اخبار العالم

تنسيق الجامعات الخاصة.. التعليم العالي: النتيجة ظهرت

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وكان مصدر، أشار لـ"الخليج 365"، إلى أن المرحلة الثانية ستكون للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة - الفنية - والأزهرية) عامي (2019-2020 و2020-2021) ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى.

وأوضح المصدر أن المرحلة الثانية، تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا