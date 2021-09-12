تنسيق الجامعات الخاصة.. التعليم العالي: النتيجة ظهرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وكان مصدر، أشار لـ"الخليج 365"، إلى أن المرحلة الثانية ستكون للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة - الفنية - والأزهرية) عامي (2019-2020 و2020-2021) ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى.

وأوضح المصدر أن المرحلة الثانية، تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.