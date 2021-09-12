تحذير من نفاد مخزون البنزين قريبا في لبنان

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:38
عربي ودولي
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حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، اليوم الأحد، من أن "أزمة البنزين إلى المزيد من التفاقم" .
وتوقع جورج البراكس، عضو النقابة نفاد المخزون من البنزين قريبا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن البراكس قوله إن المخزون الموجود في المحطات يباع إلى الجمهور والمخزون الموجود في الشركات يسلم إلى المحطات، لكن السفن الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لأن مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة.
وأضاف "الأيام المقبلة ستشهد إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى إلا عدد قليل من المحطات التي ستفتح خراطيمها. وبالتالي، سنشهد المزيد من الطوابير أمامها".
وأشار البراكس إلى أنه "بالأمس، كان يوجد 55 مليون لتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الاحوال"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم تفريغ البواخر، سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين".
وتمنى أن "يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الأربعاء المقبل على أساس رفع الدعم"، متسائلا عن "الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب إلى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء".
المصدر: د ب أ