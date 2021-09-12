الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى الجدار الخرساني على حدود غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد،برفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل كيبوتس ايريز الواقع على حدود غزة الشمالية، وفقا لما قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وبحسب الصحيفة فإن قرار الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي جاء تخوفا من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة.

وأشارت الى ان الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي قتل فيها “موشيه فيدر” من صاروخ مضاد اطلق في شهر مايو عام 2019.

في شهر مايو عام 2019 ، قتل موشيه فيدر (68 عاما) عندما أصاب صاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز “كورنيت” المركبة التي كان يقودها على الطريق رقم 34، بالقرب من الحدود مع غزة ، وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

وأقر الجيش الإسرائيلي وقتها بأنه فشل في إدراك المخاطر التي واجهها السائقون الإسرائيليون على الطريق الواقع شمال قطاع غزة.