بالفيديو.. أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي بوجه حارس إسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

قام أسير فلسطيني في سجن جلبوع بسكب الماء المغلي بوجه أحد حراس السجن، ردًا على الإجراءات القمعية التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرايلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

نشر موقع “والا” العبري، مقطع فيديو للحظة قيام الأسير مالك حامد بسكب الماء المغلي بوجه أحد الحراس بسجن “جلبوع” الإسرائيلي؛ ردًا على الإجراءات القمعية بحقهم بعد عملية هروب الأسرى.

ويظهر في مقطع فيديو من الكاميرات الأمنية في السجن، السجان يقترب من الزنزانة، وعندما يصل إلى نافذة السجين تتناثر المياه المغلية على وجهه.

وقدمت النيابة العامة بالشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضده، يوم الأحد، بتهمة الاعتداء على موظف عام والتخريب.

وبحسب لائحة الاتهام، عقب فرار الأسرى من السجن، صدرت تعليمات بتقييد حركة السجناء في السجن، بما في ذلك تقليص ساعات الخروج من الزنازين.

وأثار القرار غضب الأسير مالك حامد الذي قرر ضرب الحراس ردًا على ذلك، يوم الثلاثاء، بعد يوم من الهروب، فقام بتسخين الماء في غلاية في زنزانته، ودعا الحارس ليقترب منه وطلب منه أن يتأكد من وصول ضابط له، وعندما اقترب من النافذة – سكب على وجهه ورأسه الماء المغلي.