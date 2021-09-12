النمسا: نشعر بقلق بالغ لعدم تمكين الوكالة الدولية من العمل في إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

أكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرغ، دعم فيينا الحلول السلمية السياسية في اليمن واتهم جماعة الحوثي بتهديد حياة المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأحد في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح أن بلاده تشعر بقلق بالغ لعدم تمكين عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من القدرة على العمل في إيران.

بدوره أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأكد بن فرحان رفض المملكة بشكل قطعي استخدام جماعة الحوثي في اليمن للشعب اليمني كرهينة، كاشفًا عن تقديم مقترح لوقف شامل للنار في اليمن.

وإذ أكد فرحان بقاء أولوية بلاده لإحلال السلام، رأى أن الأمر يتوقف على جماعة الحوثيين.

وتطرق إلى الوضع في اليمن معلنًا الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني.

وآخر محادثات غير مباشرة بهدف إحياء اتفاق بشأن الملف النووي كانت قد أجريت في العاصمة النمساوية فيينا في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أعلن الخميس الفائت في بيان، أن بلاده أوقفت عمليات التفتيش النووية والمراقبة الشاملة.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن “قلقها من الأنشطة النووية الإيرانية وعدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآت سرية”.