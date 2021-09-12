البابا فرنسيس يدعو رئيس وزراء هنغاريا بفتح ذراعيه للجميع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 4:28 مساءً

في انتقاد مبطن لسياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان المناهضة للمهاجرين، حث البابا فرنسيس هنغاريا اليوم الأحد على “مد ذراعيها نحو الجميع”، وذلك خلال زيارة قصيرة للبابا إلى بودبست، المحطة الأولى في أول جولة دولية كبيرة له منذ خضوعه لجراحة بالأمعاء في يوليو الماضي.

أمضى فرانسيس، 84 عاما، الذي ظهر في حالة صحية جيدة خلال زيارته، سبع ساعات فقط في بودابست، قبل أن ينتقل بعد ظهر الأحد في جولة تستمر أربعة أيام في سلوفاكيا المجاورة.

وخط سير الجولة – غير المتوازن – يعكس رغبة فرنسيس في تجنب إعطاء أوربان، القومي الشعبوي الذي ينتقده فرنسيس بشكل متكرر، دفعة سياسية تأتي مع استضافة البابا في زيارة رسمية قبل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.

استقبل أوربان، الذي تتعارض سياساته المناهضة للهجرة مع دعوة فرنسيس لاستقبال اللاجئين، البابا الأرجنتيني في متحف الفنون الجميلة، وذهب الاثنان إلى اجتماع خاص حضره أيضا الرئيس الهنغاري، ومسؤولون من الفاتيكان. ويبدو أن موقف بودبست المتشدد من الهجرة لم يظهر خلال الاجتماع، بحسب “أسوشيتد برس”.