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تركيا تحيّد أربعة إرهابيين شمالي سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 4:08 مساءً

علم تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد “تحييد 4 إرهابيين” من عناصر “حزب العمال الكردستاني” شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن “الجيش التركي يقف بالمرصاد أمام إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا””.

وأكدت أن “أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تحييد 4 إرهابيين من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية “نبع السلام” شمالي سوريا”.

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق، بحسب “الأناضول”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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