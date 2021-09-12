ولي عهد أبوظبي: هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ببرنامج "نافس" الهادف لتعزيز القطاع الخاص بالدولة.



جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، تزامنا مع إطلاق الدولة الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، الهادفة إلى تعزيز أكبر للاقتصاد المحلي، وتعزيز رفاهية مواطنيه.

وأطلقت الإمارات اليوم، ضمن الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين، برنامج "نافس" الهادف إلى دمج 75 ألف مواطن في القطاع الخاص المحلي، يتضمن برنامجا تدريبا في عديد القطاعات الاقتصادية المميزة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية".

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر/أيلول، جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.