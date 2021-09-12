توجيه الاتهام لمتظاهر رشق ترودو بالحجارة!

12 سبتمبر , 2021





أوقف متظاهر يبلغ 25 عاما ووجّه إليه الاتهام بعدما رشق بالحجارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال حملة انتخابية أجراها مطلع الأسبوع في أونتاريو.

ووجّهت إلى الموقوف المتحدّر من أونتاريو تهمة "الاعتداء بواسطة سلاح" وسيحاكم في السادس من تشرين الأول، وفق ما أعلنت شرطة المنطقة في بيان.

وكان ترودو الذي لم يصب بجروح من جراء الحجارة قد دان "زمر" المتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين.

وأجمع المرشحون لهذه الانتخابات المبكرة على إدانة الاعتداء على ترودو.

ومنذ أيام تلاحق حشود من المعارضين ترودو أينما ذهب احتجاجا على التدابير الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

والجمعة أوقف متظاهر آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء خلال مشاركة الأخير في حملة انتخابية.