ناشئة العراق في المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا

وتشاركُ في البطولة، التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عشرة منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.وتوزعت المنتخبات المشاركة بين ثلاث مجموعات بواقع أربعة منتخبات في مجموعة، وثلاثة منتخبات في مجموعتين.

يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة، بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً، ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.

