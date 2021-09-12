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فلسطين.. 18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 18 وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة و 7 حالات في الضفة الغربية.

 

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,209,530 بينهم 500,418 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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