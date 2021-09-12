حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم وعضوية كلّ من:

