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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم وعضوية كلّ من:
- الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام " هيئة منطقة حرة ".
- محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
- طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
- راشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
- شهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام " هيئة منطقة حرة ".
- علياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.