شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تناقش استراتيجية الحد من الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد جامعة الدول العربية "إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث" غدًا، أعمال الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.

وأوضح مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله في تصريح له اليوم، أن الاجتماع سيتناول مجموعة من البنود تتعلق برصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من الكوارث وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.