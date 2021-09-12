كربلاء.. لجنة وزارية لمتابعة الممارسة الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - شرعت لجنة وزارية من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري برفقة قائدي عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني،اليوم الاحد، بجولة ميدانية شملت كافة المراكز الانتخابية ومتابعة الخطة الأمنية المعدة.

وقال قسم العلاقات والاعلام بمديرية شرطة كربلاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اجريت ممارسة امنية تجسد اليوم الانتخابي في كربلاء المقدسة بهدف الوقوف على جاهزية القوات الامنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واهم التحضيرات الخاصة في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021".



واضاف ان "الفريق اول ركن عامر صدام سعيد اشرف على هذه الممارسة وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، فيما كان هناك حضور من قبل القادة والضباط على رأس القطعات الامنية المشاركة في كربلاء".