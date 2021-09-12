محافظة عراقية تعلن افتتاح منصة منح 'بطاقات الفحص الدولي' الخاصة بكورونا

وقال مدير الدائرة، رضوان الكندي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "افتتاحنا اليوم المنصة الخاصة بمنح بطاقات الفحص الدولي في مركز الكوثر للرعاية الصحية الأولية التابع لقطاع الكوفة، وهو الأول من نوعه في المحافظة".وأضاف، أن "منح البطاقة سيكون للمواطنين الحاصلين على جرعتي اللقاح والاولوية للراغبين بالسفر؛ لان بعض الدول تطالب بهذه البطاقة".

وأشار إلى أن "منح البطاقة يقضي على ما يشاع عنه من محاولات تزوير في بطاقات الفحص، نافياً حصول اي محاولة من هذا القبيل بالمحافظة".