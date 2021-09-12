الاستخبارات تطيح بإرهابيين في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد، عن القبض على ارهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع متمثلة بقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشعبة استخبارات الفرقة ١٦ تم القاء القبض على ارهابيين اثنين أحدهما في سيطرة السندية على الحدود الفاصلة ما بين سامراء وديالى، والآخر في منطقة مشيرفة التابعة لناحية النمرود في نينوى، وهو احد العناصر التي قاتلت قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".



وأضافت، أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب، حيث جرى تسليمهما لجهة الطلب".

