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كريليا سوفيتوف الروسي يفسخ عقده مع صفاء هادي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-12 | 13:28

كريليا سوفيتوف الروسي يفسخ عقده مع صفاء هادي

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اعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، انهاء عقده مع لاعب المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي بالتراضي.
واشار كريليا سوفيتوف في بيان على موقعه، ان "النادي قرر انهاء عقده مع اللاعب صفاء هادي بالتراضي بين الطرفين".

يذكر ان صفاء لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق طوال الموسم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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