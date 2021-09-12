كريليا سوفيتوف الروسي يفسخ عقده مع صفاء هادي

واشار كريليا سوفيتوف في بيان على موقعه، ان "النادي قرر انهاء عقده مع اللاعب صفاء هادي بالتراضي بين الطرفين".

يذكر ان صفاء لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق طوال الموسم.

