انت الان تتابع خبر كريليا سوفيتوف الروسي يفسخ عقده مع صفاء هادي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-12 | 13:28
1,275 مشاهدة
اعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، انهاء عقده مع لاعب المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي بالتراضي.
واشار كريليا سوفيتوف في بيان على موقعه، ان "النادي قرر انهاء عقده مع اللاعب صفاء هادي بالتراضي بين الطرفين".
يذكر ان صفاء لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق طوال الموسم.
يذكر ان صفاء لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق طوال الموسم.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا