فلسطين.. 18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 18 وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة و 7 حالات في الضفة الغربية.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,209,530 بينهم 500,418 تلقوا الجرعتين من اللقاح.