البابا يحذّر من "تهديد معاداة السامية" في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

حذّر البابا فرنسيس الأحد، من "تهديد معاداة السامية" في أوروبا وخارجها في كلمة ألقاها أمام زعماء مسيحيين ويهود خلال زيارته إلى المجر، حيث التقى رئيس وزرائها فكتور اوربان المعادي للهجرة. وقال البابا: "أعتقد أن خطر معاداة السامية لا يزال كامناً في أوروبا وأماكن أخرى، هذا فتيل يجب عدم السماح له بالاشتعال، وأفضل طريقة لنزعه هي في العمل سوياً بشكل إيجابي وتعزيز الأخوة".

