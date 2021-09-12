أغلب الألمان يعارضون الاعتراف بحكومة طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يرغبون أن تتعامل الحكومة الاتحادية، على نحو متحفظ للغاية تجاه الحكومة الجديدة في أفغانستان. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 6% فقط ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون الاعتراف بالحكومة التي شكلتها جماعة طالبان. وأضاف الاستطلاع أن 32% يرغبون أن يتم الحد من الاتصالات مع الحكام الجدد في أفغانستان إلى أقل مستوى، فيما ذكر 35% أنهم لا يرغبون أن يكون لألمانيا أية اتصالات مع طالبان، بحسب الاستطلاع، كما دعا 33% إلى ربط تقديم مساعدة تنموية لأفغانستان بشروط معينة. يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال من قبل عن احتمالية الاعتراف بحكومة طالبان إنه لا يرى ذلك في الوقت الحالي. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد "يوجوف" في الفترة بين 3 و7 سبتمبر(أيلول) الجاري وشمل 2017 شخصاً.

