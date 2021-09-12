وزير بريطاني: جونسون سيضع خطط التصدي لكورونا في الشتاء هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كوفيد-19 خلال الشهور الأكثر برودة، مشيراً إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات. وأضاف جاويد لقناة سكاي نيوز "ومع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة". وتابع: "سنظل بالطبع راغبين في التحلي بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التي ستظل سارية لكن بالنسبة لفحص البي.سي.آر المطلوب لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه في أسرع وقت ممكن".

