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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم وعضوية كلّ من:
- الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام " هيئة منطقة حرة ".
- محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
- طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
- راشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
- شهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام " هيئة منطقة حرة ".
- علياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.