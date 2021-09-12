حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم وعضوية كلّ من:

محمد يوسف

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