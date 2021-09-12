الأمن العراقي يقتل 6 إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحت جنح الظلام، دخل الأمن العراقي في معركة مع إرهابيّين في محافظة كركوك شمال البلاد، انقشعت عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش.



وبحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، فإن عملية عسكرية تخللها اشتباك وملاحقة في أطراف محافظة كركوك، أسفر عن القضاء على الإرهابيّين الستة، بعد ملاحقة واشتباك مع تنظيم "داعش" قرب ناحية الرشاد جنوبي المحافظة.

وقال قائد العمليات المشتركة، الفريق ركن علي الفريجي، في بيان ، إن "عملية أمنية وملاحقة ميدانية وقعت بعد تعرض إحدى نقاط الشرطة الاتحادية لهجوم، وانطلقت منتصف الليل، وتلاحق فلول داعش الإرهابي وتشتبك معهم"،وفقا للعين.

وأضاف الفريجي، أن "افراد الجيش والشرطة الاتحادية للفرقة الخامسة تمكنوا من قتل ستة عناصر من داعش وإصابة ثلاثة، وضبط أسلحة مختلفة الأنواع"، لافتاً إلى أن "بعض الذين سقطوا خلال المواجهات متورطون في الهجوم الذي استهدف نقطة للشرطة الاتحادية ليل أمس".

وكان مصدر أمني أفاد بوقوع هجوم لتنظيم داعش على نقطة للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق، غربي كركوك، ليل أمس السبت؛، مما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الأمن.

وقبل نحو 5 أيام شنّ تنظيم داعش هجوماً هو الأعنف منذ بداية العام الحالي، واستهدف مقراً للشرطة الاتحادية، جنوبي غربي كركوك، مما أسفر عن مقتل 13 عنصراً أمنياً.وفي سياق ملاحقة الامن العراقي للتنظيمات الإرهابية، اعتقلت قوة أمنية مشتركة 21 متسللاً عند الحدود السورية مع العراق.

وأوضح بيان، لخلية الإعلام الأمني، بأن قوة مشتركة من الفوج الأول باللواء 71 في الفرقة 15، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أولئك المتسللين.

وأوضحت أن "القوة عثرت على 6 بنادق نوع كلاشنكوف و 5000 صاعق تفجير، واتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية أصولياً، وتم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات".

وتعليقا على العمليات الجارية في الشريط الحدودي مع سوريا، قال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إنها "تأتي لمنع تسلل الإرهابيين وملاحقة قادة تنظيم داعش الإرهابي"، لافتاً إلى أن "العمليات تشارك فيها قوات الحدود وطيران الجيش العراقي".