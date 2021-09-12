مقتل جنديين بالجيش الأوكراني في مواجهات مع الانفصاليين.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني الأحد، مقتل اثنين من جنوده وإصابة 10 آخرين، في مواجهات مع الانفصاليين شرقي البلاد.



وقُتل ما لا يقل عن 52 جندياً أوكرانياً منذ بداية العام، في مقابل 50 في العام السابق، بحسب تقرير حصلت عليه وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، كما تم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 مقاتلاً انفصالياً منذ يناير/كانون الثاني.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، إن الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع تابعة له السبت، مستخدمين مدفعية من العيار الثقيل وقاذفات قنابل يدوية وقصفوها بألغام أطلقتها طائرات مسيرة، وأن معظم الهجمات وقعت في منطقة دونيتسك.

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا حادا مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

وبعد الالتزام بالهدنة في النصف الثاني من عام 2020 بين كييف والانفصاليين، تصاعد التوتر هذا العام بين أوكرانيا وروسيا.