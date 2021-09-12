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استهداف مطار أربيل الدوليّ بإقليم كردستان بطائرتين مسيرتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

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استهدف مطار أربيل الدوليّ بإقليم كردستان اليوم، بطائرتين مسيرتين مفخّختين.

 

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تعرّض مطار أربيل الدوليّ إلى استهداف بطائرتين مسيرتين مفخّختين، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشريّة ومادّيّة.

 

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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