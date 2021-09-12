استهداف مطار أربيل الدوليّ بإقليم كردستان بطائرتين مسيرتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استهدف مطار أربيل الدوليّ بإقليم كردستان اليوم، بطائرتين مسيرتين مفخّختين.



وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تعرّض مطار أربيل الدوليّ إلى استهداف بطائرتين مسيرتين مفخّختين، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشريّة ومادّيّة.

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.