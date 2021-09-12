الشيبخ محمد بن راشد: المستقبل في القطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن القطاعين الحكومي والخاص شريكان في الوطن والمستقبل.



جاء ذلك، في تغريدة للشيخ محمد بن راشد على صفحته الرسمية بموقع تويتر، تزامنا مع إطلاق برنامج "نافس"، درة الحزمة الثانية من مشاريع الخميس، التي أعلنت عنها الدولة خلال وقت سابق، الأحد.

وقال عن برنامج "نافس" الجديد بالإمارات، بإنه سيكون "لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص.. المستقبل في القطاع الخاص".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، "ستكون أجمل وأفضل بإذن الله"، في إشارة إلى جهود تتخذها الدولة لتعزيز استدامة ورفاهية المواطنين في الإمارات العربية المتحدة.

وخلال وقت سابق، الأحد، أعلنت حكومة الإمارات، إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، بعد أسبوع واحد من إطلاق الحزمة الأولى.

وأعلن عن مشاريع الخمسين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأبرز ما تضمنته الحزمة الثانية، تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، وتخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية.