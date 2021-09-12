تعرف على تفاصيل سماعات أبل AirPods 3 وميزاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تكشف أبل في مؤتمرها المرتقب ضمن مفاجآت كثيرة عن الجيل الجديد من سماعات أبل AirPods 3.



وينطلق مؤتمر أبل في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، الذي يحمل العديد من المفاجآت لعشاق "التفاحة الأمريكية"، تشمل إصدارات هاتف iPhone 13.

وتم تسريب وفق وسائل إعلام بعض تفاصيل سماعات أبل الجديدة التي يعلن عنها مع هاتف آيفون 13 الجديد وعدد من أحدث أجهزة أبل.

وفيما يخص التصميم، كشفت التسريبات عن أن سماعات AirPods 3 ستبدو إلى حد كبير مثل AirPods Pro لكن بدون أطراف الأذن، مع تميزها بأطراف أقصر.

ويأتي هذا التصميم لمعالجة أزمة سقوط السماعات من الأذن التي كان يعاني منها بعض المستخدمين لـ AirPods في السابق.

ثانيا، فيما يخص المواصفات، تضم قدرات تشمل إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، مع بعض التحسينات التي ستجرى على أداء السماعات نفسها.

ثالثا ، تحسين أبل لنقاء البث، بإضافة خاصية Dolby Atmos وخاصية Spatial Audio.

رابعا، بالنسبة لسعر AirPods 3، من المتوقع أن توفرها شركة أبل بتكلفة تتراوح بين 150 و200 دولار.

ووفق تقرير سابق لموقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أجهزة أبل، ستتوفر بسماعة أبل إيربودز 3 المرتقبة ميزة طبية فريدة ستكون الأولى من نوعها التي تتوفر في سماعات الهواتف الذكية.

وأوضح الموقع أن سماعات AirPods 3، ستزود بأجهزة مدمجة تقدم قياسات دقيقة لمعدل التنفس لمستخدمها باستخدام صوت التنفس فقط.

ويستفيد من هذه الخاصية، الذين يعانون من حالات تتطلب قياس معدلات التنفس، ومعدلات التنفس لديهم بالقياسات الطبية عند مؤشر "RR".

وستقوم السماعات بمراقبة معدلات التنفس و تحديد موعد مع طبيب المستخدم في حال لاحظت أنه في حاجة لذلك.