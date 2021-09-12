شكرا لقرائتكم إسرائيل: إيران تدرب مجموعات إرهابية على تشغيل المسيّرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن قاعدة كاشان الجوية الإيرانية تستخدم لتدريب مجموعات من اليمن والعراق وسوريا ولبنان لتشغيل طائرات مسيرة إيرانية من أجل تنفيذ هجمات إقليمية.

وأضاف غانتس في مؤتمر عقد في جامعة رايخمان، أن تلك المجموعات تلقت تدريبات على كيفية تشغيل طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قاعدة كاشان شمال أصفهان.

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كذلك، قال إن "إيران مسؤولة عن عشرات الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعمل لصالحها ميليشيات في اليمن والعراق ودول أخرى"، وفق ما نقل موقع "Ynews".

ميليشات إيران في العراق

يذكر أن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق شهدت تحوّلاً في استراتيجية عملها عبر اعتماد الطائرات المسيّرة.

وأشار الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، في يونيو الماضي، إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لإيران، التي تريد إخراج القوات الأميركية من العراق، باتت تستخدم المسيّرات (درونز).

درون (تعبيرية - آيستوك)

في موازاة ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في أغسطس الماضي، أن المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" في 29 يوليو الفائت إيرانية، حيث تم تحميلها بمتفجرات من النوع العسكري، وتسببت في مقتل شخصين.

حماس والحوثي

كذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مايو الماضي، أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية باستخدام بطائرات دون طيار مفخخة من طراز "شهاب" محلية الصنع.

طائرة درون مفخخة

وفي اليمن، تستخدم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الطائرات المسيرة المفخخة لشن هجمات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية.