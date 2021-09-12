في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. أيمن الظواهري يعود بفيديو جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أيمن الظواهري، فيديو جديد أمس السبت، في رسالة واضحة منه لنفي شائعات وفاته، وذلك في الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي الفيديو، الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ومدته ساعة، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسئوليتها عنه.

وكان الهجوم قد استهدف القوات الروسية في الرقة، وكان الأول الذي ينفذه "حراس الدين" خارج منطقة تمركزه في إدلب، شمال غربي سوريا.

وأضاف الظواهري، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"،: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

وأشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة "طالبان" على كابل.

يشار إىل أن الظواهري تولى قيادة تنظيم "القاعدة" في عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.

وفي نوفمبر الماضي، تحدثت بعض التقارير عن وفاة أيمن الظواهري لأسباب طبيعية.