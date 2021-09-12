شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس النواب: تلقينا 66 شكوى خلال دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن حصاد نشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عدد الشكاوى التي أحيلت إلى اللجنة في هذا الدور خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو 2021.

وأشار تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن اللجنة تلقت 66 شكوى من المواطنين خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موضحة أن المجلس تلقى هذه الشكاوى وأحالها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقا للدستور اللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة قامت بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة متمثلة فى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لدراسة وفحص الشكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى يتم حفظها.

وتتعلق هذه الشكاوى تتعلق بنقص بعض الخدمات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، والإهمال فى المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة للمواطن فى بعض المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى شكاوي متعلقة بالحاجة إلي فرص عمل للحد من البطالة، وشكاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص مطالبهم وحقوقهم، وغيرها.

كما تتعلق الشكاوى بانتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من الروتين والبيروقراطية في الوحدات المحلية وتعطيل مصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تشكلت برئاسة النائب عاطف ناصر، وفاز النائبان إبراهيم أبو شعيرة، ومحمد حمدى دسوقى، بمقعدى وكيلى اللجنة، والنائب هشام حسين بأمانة السر.