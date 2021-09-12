مزقا جسده بـ9 طعنات.. حبس شقيقين قتلا شابًا في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل شابًا منعهما من بيع المخدرات أسفل منزله بحلوان.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولاً بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الجثة للمجني عليه "محمود, إ" 25 سنة، ومصابة بنحو 9 طعنات في أنحاء متفرقة بجسده.

وقال شهود عيان في التحقيقات إنه نشبت نشاجرة بين المجني عليه والمتهمين بعدما منعهما من بيع المخدرات في الشارع محل سكنه، فاستل أحدهم سلاح أبيض وسدد إليه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه، وطلبت التحريات حول الواقعة,