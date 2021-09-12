عاجل ومفاجئ.. قرار جديد بشأن "سائق قطار الإسماعيلية" وعامل التحويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هبة القصاص:

أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بشأن سائق القطار رقم 570، ومساعده وكذلك عامل التحويلة، والذين جرى احتجازهم في واقعة خروج 3 عربات في قطار "الإسماعيلية عن القضبان يوم الجمعة الماضي.

وقررت نيابة مركز الزقازيق، إخلاء سبيل قائد القطار رقم 570، ومساعده وعامل التحويلة، على خلفية وقوع حادث خروج 4 عربات من القطار أول أمس الجمعة، عن القضبان بالقُرب من محطة قطارات الشبانات التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بخروج 3 عربات من القطار رقم "570" خط "بورسعيد- الإسكندرية" أثناء سيره على شريط السكة الحديد ناحية قرية الشبانات التابعة للزقازيق، ما أسفر عن إصابة 3 من الركاب بكدمات وإغماء وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة، وجرى التحفظ على سائق القطار ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

وأمرت نيابة الزقازيق، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإخلاء سبيل سائق قطار الإسكندرية رقم٥٧٠ ومساعده وعامل التحويلة.