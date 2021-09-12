إحالة "مخالفات تصالح فيشا الصغرى" للنيابة.. ومحافظ المنوفية يستبعد رئيس الوحدة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، وقائع مخالفات شابت ملف التصالح بالوحدة المحلية في "فيشا الصغرى" بمركز ومدينة الباجور إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى؛ لتقصيره فى المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله حفاظا على الصالح العام.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمتضمنة تطوير بعض المواطنين مخالفة قبل الانتهاء من قرار ملف التصالح، حيث عاين الوضع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومدير الإدارة الهندسية ونائب رئيس المدينة لشئون القرى عقب ورود اتصال هاتفي، يفيد وجود أعمال مخالفات قبل انتهاء قرار التصالح.

أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتقدم أحد المواطنين بناحية فيشا الصغرى، بطلب تصالح على دور أرضي، وبعد فحص ملف التصالح الخاص به، تبين بأن المخالفة عبارة عن وجود أعمدة للدور الأول علوي وهو ما يخالف ملف التصالح، كما تبين وجود مخالفة لأحد المواطنين حاصل على نموذج 10 مؤقت بالدور الأرضى وأعمدة وحوائط الأول علوي، وبالفحص اتضح شروع المواطن فى صب الدور الأول العلوي مخالفًا لقرار التصالح الصادر له، فضلاً عن وجود مخالفة لمواطن تقدم للتصالح على دور أرضي وأول علوي فقط، ومخالفته قبل فحص ملف التصالح من قبل اللجنة الفنية بصب سقف الدور الثانى العلوى وكذا أعمدة الدور الثالث العلوي، هذا وقد تبين أن مسطح المخالفة أكبر من 200 متر.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.