25 سفينة إجمالي حركة التداول في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الأحد.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 5100 طن يوريا و3861 طن رمل، و4500 طن فوسفات و1410 أطنان نترات، و2050 طن كسب صويا.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1836 طن خشب زان و16740 طن ذرة، و1860 طن حديد و3229 طن أنابيب، و4982 طن أبلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 78014 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 76138 طنا.