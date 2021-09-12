ذبحه قبل سرقته.. الإعدام لشاب قتل مسنًا في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، عاطلا بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد والسرقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف قرار الإحالة من النيابة العامة أن المتهم قتل مسنا عمدا لسرقته وأخذ أمواله من داخل مسكنه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سدد عدة طعنات نافذة فى عنق المجني عليه، أردته قتيلا في الحال، قاصدا من ذلك قتله وسرقته وفرا هاربا في الحال.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على المجني عليه قتيلا داخل مسكنه بدائرة القسم. وبالانتقال لمحل البلاغ وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم والتوصل إليه.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم “ ا.م” عاطل وعثر بحوزته على المبالغ المالية المسروقة، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.