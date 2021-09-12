شكرا لقرائتكم خبر عن القوّات العراقيّة تضبط 21 متسللاً على الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خليّة الإعلام الأمنيّ العراقي اليوم، أنّ قوّات الأمن ألقت القبض على 21 متسلّلاً على الحدود العراقيّة السوريّة.

وأفادت الخليّة في بيان صحفي، أنّ قوّة مشتركة من الفوج الأوّل باللواء 71 ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتّحاديّة بوزارة الداخليّة تمكّنت من إلقاء القبض على المتسلّلين قرب الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أنّ العمليّة أسفرت أيضاً عن العثور على 6 بنادق و5000 صاعق تفجير.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المتسلّلين وإحالتهم لجهات الاختصاص.