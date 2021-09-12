شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ماليزيا اليوم الأحد 19 ألفا و198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن تلك الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و979 ألفا و698 حالة، منذ بدء الجائحة. وسجلت ولاية "ساراواك" أكبر عدد من الإصابات الجديدة وهي 5291 حالة، تليها ولاية سيلانجور(2347) ثم ولاية جوهر (2110).