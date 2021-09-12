شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والصواعق الرعديّة تقتل 14 شخصاً شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة عشر شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في المناطق الشماليّة من باكستان جرّاء الأمطار الموسميّة الّتي تهطل بغزارة منذ اليومين الماضيين، والمصحوبة بصواعق رعديّة، وأسفرت عن حدوث فيضانات وسيول.

وأوضح مسؤولون حكوميّون اليوم، أنّ العديد من المنازل في منطقة "تورغر" شمال باكستان تضرّرت وتعرّضت لانهيارات جزئيّة جرّاء تعرّضها لصاعقة رعديّة قويّة، ممّا أدّى إلى مصرع عدد من أصحاب تلك المنازل.

من جهة أخرى أفادت الشرطة الباكستانيّة، أنّ فرق الإغاثة تواصل أعمال الإنقاذ والبحث في المناطق الّتي تضرّرت بالسيول والفيضانات، ويجري كذلك البحث عن أشخاص ما زالوا في عدّاد المفقودين، مشيرة إلى تسجيل سبعة قتلى في المناطق الوسطى من باكستان وتحديداً في إقليم البنجاب.

وأشارت إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق القريبة من مجاري السيول وعلى ضفاف الأنهار في أقاليم البنجاب والسند وبلوشستان تحسّباً لتعرّضها لفيضانات نظراً لاستمرار الأمطار بغزارة.